Lite finisce in omicidio, uomo ucciso in casa, un arresto

SALERNO, 06 DIC - Un 35enne è stato ucciso la scorsa notte a Salerno al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via Gabriele D'Annunzio, nella zona orientale della citta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima era nell'abitazione quando ha avuto un litigio con il proprietario di casa, Luca Fedele. Tra i due c'è stata una violenta colluttazione e il 35enne, dopo esser stato colpito con un pugno, è caduto ed è morto. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato dal colpo ricevuto, o dalle conseguenze della caduta. Fedele è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e il movente della lite che ha portato all'omicidio.

  3. Ricarica la pagina se necessario