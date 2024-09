Lite a scuola per una ragazza, studente accoltellato

NAPOLI, 12 SET - Un quattordicenne è stato accoltellato da un coetaneo, in una scuola di Pompei, in provincia di Napoli, al culmine di una lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un ragazzina. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in un istituto alberghiero. L'accoltellatore è stato subito fermato e si trova in questo momento negli uffici del commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli.