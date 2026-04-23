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Lite a coltellate nel centro storico di Venezia, due feriti

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VENEZIA, 23 APR - E' di due persone ferite il bilancio di una lite finita a coltellate nel centro storico di Venezia ieri sera, prima delle ore 2, in calle San Barnaba. Sono rimasti coinvolti due cittadini tunisini, uno di 37 anni e l'altro di 32. Il primo, soccorso dal Suem 118 davanti a un bar, è stato colpito due volte all'altezza dei glutei. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Civile dei Santi Giovanni e Paolo, è rimasto in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra persona aggredita a coltellate è un 32enne, sempre tunisino, che ha riportato una ferita al petto e una alla coscia ed è stato portato in ambulanza all'ospedale all'Angelo di Mestre in cui ha trascorso la notte per consentire ai medici una valutazione sul decorso delle sue condizioni di salute. Indagano la squadra Volanti e la Polizia scientifica della questura di Venezia per ricostruire i fatti a partire dalle testimonianze, attraverso le immagini disponibili e i reperti lungo il percorso dei due, a cominciare dal luogo dov'è scoppiata l'aggressione. Da chiarire quante persone sono rimaste coinvolte nei fatti e le ragioni della lite.

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