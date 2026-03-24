L'italiana Cardoletti nuova guida dell'Unhcr in Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 23 MAR - L'italiana Chiara Cardoletti è la nuova rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Messico. La diplomatica, nata a Milano nel 1973 e con oltre 25 anni di esperienza nelle emergenze umanitarie, prende il posto del connazionale Giovanni Lepri. Cardoletti ha chiarito che il suo obiettivo principale sarà mobilitare risorse per ampliare il raggio d'azione verso chi necessita protezione. Definendo il Paese un modello globale per la ricerca di soluzioni durature, ha assicurato di voler affrontare il nuovo incarico "con entusiasmo e dedizione". Il sottosegretario per gli Affari multilaterali e i Diritti umani del ministero degli Esteri messicano, Enrique Javier Ochoa Martínez, ha salutato il suo arrivo dichiarando: "Accogliamo Chiara Cardoletti ed elogiamo il prezioso operato dell'agenzia a livello globale, e in particolar modo nel nostro territorio, nell'assistere i rifugiati e nell'individuare soluzioni per le fasce più vulnerabili. Le auguriamo i migliori successi per il suo mandato".