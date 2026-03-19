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Italia e Estero

L'Italia ospita due pre-vertici, sulla competitività e sulla migrazione

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BRUXELLES, 19 MAR - L'Italia ospita due incontri di coordinamento informale prima dell'inizio del Consiglio Europeo: la prima, sulla competitività, insieme al Cancelliere tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, la seconda (ormai tradizionale), sulle soluzioni innovative in ambito migratorio alla quale partecipano 16 stati membri.

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