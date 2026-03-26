L'Italia nel 2025 al 2,01% del Pil in difesa in base alle stime Nato

BRUXELLES, 26 MAR - L'Italia nel 2025 - sulla base delle stime preliminari della Nato - ha speso per la difesa il 2,01% del Pil (calcolato sui prezzi del 2021). Lo afferma il rapporto annuale dell'Alleanza. Tutti gli alleati ora centrano l'obiettivo del 2% anche se alcuni per il rotto della cuffia. Il Belgio, che nel 2024 era fermo all'1,27%, ora si attesta al 2,00% secco. Come la Spagna: nel 2024 segnava 1,42%, ora è al 2,00%. Gli altri alleati che marcano il minimo indispensabile sono Albania, Canada e Portogallo. L'Italia, nel 2024, era all'1,52%. In totale la media di Europa e Canada ora è al 2,33% mentre, per la Nato in generale, è il 2,77%.