L'Italia annuncia la candidatura all'Executive Board dell'OMS

GINEVRA, 20 MAG - Durante la sessione plenaria della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità, in corso a Ginevra, il Rappresentante Permanente italiano Luigi Vignali ha annunciato la candidatura dell'Italia all'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il mandato 2027-2030, a conferma dell'impegno del nostro Paese a sostegno della cooperazione internazionale sanitaria. L'Ambasciatore Vignali - afferma una nota della Rappresentanza - ha richiamato in particolare l'importanza di un processo orientato a colmare lacune, evitare duplicazioni e rispondere alle sfide di coordinamento: un approccio inclusivo, che senza creare nuove strutture intende restare sostenibile e trasparente quanto a risorse impiegate, così come pienamente intergovernativo nei processi decisionali.