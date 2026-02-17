Giornale di Brescia
L'Italia aderisce alla condanna di Israele all'Onu per la Cisgiordania

ROMA, 17 FEB - L'Italia ha aderito ad un documento presentato all'Onu per condannare le azioni di Israele nei Territori. Nel documento, presentato dall'ambasciatore palestinese a nome del "Gruppo arabo", si "condannano fermamente le decisioni e le misure unilaterali israeliane volte ad espandere la presenza illegale di Israele in Cisgiordania". "Decisioni contrarie agli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale" che "devono essere immediatamente revocate". Le dichiarazioni - riferisce la Farnesina - sono state sostenute tra gli altri dalla larga maggioranza dei Paesi europei, dall'Ue e altri Stati like-minded come Canada e Giappone.

ROMA

