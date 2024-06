Lista ragazze trofeo, 6 in condotta a studenti responsabili

ROMA, 06 GIU - Sei in condotta e una sospensione 'simbolica' di sei giorni, visto che l'anno scolastico è finito, trasformata in un'attività con il Telefono Rosa. Sarebbe questa la decisione presa dal consiglio di classe del liceo Visconti, al centro di Roma, nei confronti degli studenti dell'ultimo anno autori della lista con i nomi delle ragazze conquistate, affissa alla porta della classe. "Bene che siano stati presi provvedimenti - afferma Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma - anche se il 6 in condotta ha un'influenza minima sul credito scolastico che si calcola sulla media di tutte le materia. Con il 5, al contrario, non sarebbero stati ammessi alla maturità".