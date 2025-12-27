Lisei (FDI),con arresto Hannoun cade la maschera di chi lo ha difeso

ROMA, 27 DIC - "Con l'arresto di Hannoun e di altri personaggi legati al terrorismo islamico cade definitivamente la maschera di chi in questi anni lo ha difeso, parliamo di quella sinistra che si è fatta fotografare insieme a lui nei cortei, e ancor più gravemente lo ha accolto nelle stanze dei palazzi del potere. Fratelli d'Italia ha sempre denunciato queste collusioni del leader dell'organizzazione terroristica Hamas in Italia, ma M5s, Avs e la sinistra flottillara guidata dalla Albanese hanno sempre fatto spallucce, fingendo che il problema non esistesse. Oggi devono delle scuse agli italiani, ma soprattutto delle spiegazioni. Noi facciamo nel frattempo i complimenti alle forze dell'ordine e allo stato per aver, ancora una volta, difeso gli italiani". Lo scrive in una nota Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia.