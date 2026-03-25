L'irlandese McGuinnness è l'inviata Ue per la libertà religiosa

BRUXELLES, 25 MAR - Mairead McGuinness, a quanto si apprende, sarà la nuova inviata Speciale per l'Ue per la libertà religiosa. La scelta è stata formalizzata questa mattina dal collegio dei commissari. L'irlandese McGuinness è stata commissaria ai Servizi Finanziari nella scorsa legislatura europea ed è membro del Partito popolare europeo.