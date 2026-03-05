Giornale di Brescia
L'Iran smentisce l'attacco con droni sull'Azerbaigian

TEHERAN, 05 MAR - L'esercito iraniano smentisce di aver lanciato un attacco con droni sull'Azerbaigian. "Tali azioni da parte di Israele volte a interrompere le relazioni tra i Paesi musulmani attraverso vari mezzi hanno una storia di precedenti. Un'azione del genere è stata perpetrata da quel regime per accusare l'Iran", ha dichiarato lo stato maggiore delle Forze armate iraniane, citato da Isna, negando che l'Esercito abbia lanciato droni contro l'exclave azera del Nakhchivan. Oggi l'Azerbaigian aveva denunciato un attacco con droni iraniani contro il Nakhchivan, che ha colpito l'aeroporto della regione, danneggiandolo, e ha portato al ferimento di due persone

