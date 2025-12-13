Giornale di Brescia
L'Iran sequestra una petroliera straniera nel Mar dell'Oman

TEHERAN, 13 DIC - "L'Iran ha sequestrato una petroliera straniera che trasportava sei milioni di litri di gasolio di contrabbando nel Mar dell'Oman e ha arrestato i 18 membri dell'equipaggio, provenienti da India, Sri Lanka e Bangladesh". E' quanto fa sapere il presidente della provincia meridionale iraniana di Hormozgan, Mojtaba Ghahremani. "La petroliera non aveva documenti di viaggio marittimi validi per il trasporto di carburante e tutti i suoi sistemi di navigazione e ausiliari erano stati deliberatamente spenti. È stata intercettata nelle acque territoriali iraniane vicino a Jask, in linea con le operazioni iraniane per contrastare le reti regionali di traffico di carburante", ha aggiunto Ghahremani, secondo Mehr. Il sequestro arriva dopo che gli Stati Uniti hanno sequestrato due giorni fa una petroliera al largo delle coste venezuelane, che trasportava petrolio dal Venezuela e dall'Iran.

TEHERAN

