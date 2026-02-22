Giornale di Brescia
L'Iran rivendica il diritto a difendersi in caso di attacco Usa

NEW YORK, 22 FEB - L'Iran difende il diritto a difendersi in caso di attacco degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista a Cbs. "Se gli Stati Uniti ci attaccano, abbiamo tutto il diritto di difenderci", di fronte a un "atto di aggressione", qualsiasi risposta "è giustificata e legittima", ha messo in evidenza.

