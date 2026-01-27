Giornale di Brescia
L'Iran convoca l'ambasciatore italiano, 'irresponsabili dichiarazioni del ministro'

ROMA, 27 GEN - L'Iran ha convocato l'ambasciatore italiano al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane: lo riferiscono i media di Stato, ripresi da Iran International. Tajani ha annunciato che giovedì in occasione del consiglio Affari Esteri proporrà, di concerto con i partner, di inserire i pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristiche.

ROMA

