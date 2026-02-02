L'Iran convoca gli ambasciatori Ue per la designazione dei Pasdaran come terroristi

TEHERAN, 02 FEB - Gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europei sono stati convocati dal Ministero degli Esteri da ieri in risposta alla designazione delle Guardie Rivoluzionarie come terroristi, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, aggiungendo: "Questa è la minima azione dell'Iran e ci sono altre opzioni allo studio per reagire. Le rispettive organizzazioni decideranno sulle opzioni nei prossimi giorni". Ha poi aggiunto: "La designazione è stata un insulto e un errore strategico. Se l'Unione Europea pensa che questa mossa sia un atto di adulazione nei confronti degli Usa e del regime sionista, si sbaglia di grosso"