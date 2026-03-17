L'Iran conferma la morte di Larijani

TEHERAN, 18 MAR - L'Iran ha confermato la morte di Ali Larijani, il capo del Consiglio supremo della sicurezza. insieme al figlio e al suo vice. L'Idf aveva rivendicato la sua uccisione dopo un raid su Teheran. Ali Larijani "ha ricevuto la dolce grazia del martirio", ha dichiarato il Consiglio in un comunicato, aggiungendo che anche il figlio, un altro funzionario e diverse guardie del corpo sono stati uccisi "all'alba", ha riferito il Consiglio in un comunicato.