L'Iran condanna l'Onu dopo il voto che chiede lo stop agli attacchi nel Golfo

NEW YORK, 11 MAR - L'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, ha definito la risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza che chiede la cessazione immediata degli attacchi di Teheran contro gli Stati del Golfo politicamente motivata. "L'azione odierna rappresenta un palese abuso del mandato del Consiglio di Sicurezza per perseguire gli obiettivi politici di alcuni membri, i vari Stati responsabili della brutale guerra di aggressione contro il mio Paese", ha detto nel corso della riunione.

Argomenti
NEW YORK

