L'Iran avvisa Londra e Parigi, 'risposta immediata con navi ad Hormuz'

ROMA, 10 MAG - L'Iran ha avvertito Gran Bretagna e Francia che le sue forze armate lanceranno una "risposta decisa e immediata" a qualsiasi nave da guerra inviata nello Stretto di Hormuz, dopo che Parigi e Londra hanno inviato vascelli nella regione. "Ricordiamo loro che sia in tempo di guerra che in tempo di pace, solo la Repubblica Islamica dell'Iran può garantire la sicurezza in questo stretto e non permetterà a nessun Paese di interferire in tali questioni", ha scritto il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi. Gran Bretagna e Francia, che hanno inviato una portaerei verso il Medio Oriente, - rispettivamente la HMS Prince of Wales e la Charles de Gaulle - stanno guidando gli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, ma solo dopo che sarà raggiunto un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.