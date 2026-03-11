Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'Iran attacca basi militari statunitensi e israeliane

AA

ROMA, 11 MAR - L'Iran sta lanciando attacchi nell'ambito contro la base statunitense di Erbil in Iraq, la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein e le vicinanze di Tel Aviv, secondo quanto comunicato dalla televisione di Stato iraniana, come riporta la Tass, che cita il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Gli attacchi combinati vengono effettuati utilizzando missili Qadr, Kheibar Shekan e Khorramshahr. L'attacco missilistico, prosegue la comunicazione, dovrebbe durare almeno tre ore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario