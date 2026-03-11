L'Iran attacca basi militari statunitensi e israeliane

ROMA, 11 MAR - L'Iran sta lanciando attacchi nell'ambito contro la base statunitense di Erbil in Iraq, la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein e le vicinanze di Tel Aviv, secondo quanto comunicato dalla televisione di Stato iraniana, come riporta la Tass, che cita il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Gli attacchi combinati vengono effettuati utilizzando missili Qadr, Kheibar Shekan e Khorramshahr. L'attacco missilistico, prosegue la comunicazione, dovrebbe durare almeno tre ore.