Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'ira di Trump contro Anthropic, nessuna agenzia la userà più

AA

WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro tra Anthropic e il Pentagono e annuncia di aver ordinato "a tutte le agenzie federali di smettere di usare" il suo modello di intelligenza artificiale. "Quei casi umani di sinistra hanno fatto un errore disastroso", ha scritto il presidente americano su Truth.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario