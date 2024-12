Liquido ustionante nel calice, parroco al pronto soccorso

Piove forte a tratti, allagamenti diffusi sul territorio ligure. Scuole chiuse in via precauzionale in molti comuni, allerta arancione nel centro della regione, mentre nel Tigullio e nello spezzino il livello di allerta erossa per i grandi bacini dell'Entella.e del Magra.Genova, 08 ottobre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO