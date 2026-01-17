Giornale di Brescia
L'invito di Trump al Board of Peace, 'trasformiamo sogni in realtà'

NEW YORK, 17 GEN - "E' il momento di trasformare i sogni in realtà". E' uno dei passaggi della lettera di invito al Board of Peace firmata da Donald Trump ai leader che ne faranno parte. La missiva è stata pubblicata su X dal presidente dell'Argentina Javier Milei, che l'ha ricevuta e ha ringraziato il presidente americano. "È per me un grande onore invitarvi a unirvi a me in uno sforzo storico e grandioso per consolidare la pace in Medio Oriente e, allo stesso tempo, intraprendere un nuovo e audace approccio alla risoluzione del conflitto globale", scrive Trump nella lettera. "E' un onore aver ricevuto l'invito", ha commentato Milei.

NEW YORK

