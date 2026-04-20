L'infermiere di papa Francesco, 'non ci aspettavamo la sua morte'

ROMA, 20 APR - Gli ultimi momenti di vita di papa Francesco sono stati "momenti tristi perché ci ha lasciato molto rapidamente e non ce lo aspettavamo". Lo dice a Cinque Minuti, Massimiliano Strappetti, assistente sanitario di papa Francesco che era con lui la mattina del 21 aprile dell'anno scorso quando Bergoglio è deceduto. "Non ce lo aspettavamo - rivela - mi strinse la mano mi guardò negli occhi e entrò in coma. La domenica di Pasqua, il giorno prima, era un po' sofferente, ma riuscì a fare tutto, era molto contento perchè lo avevo portato in piazza tra la gente che per lui era il regalo più grande". "Mi ha detto che gli sarebbe piaciuto andare in Ucraina, lui voleva andare", ha anche fatto sapere, "tutti i giorni si informava della guerra". Poi Strappetti ha raccontato anche qualcosa di più intimo del loro rapporto: "Io ero divorziato ma glielo dissi subito. Lui mi chiese se il mio parroco mi faceva fare la comunione: se non te la danno mi dispiacerebbe, mi disse".