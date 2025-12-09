L'Indonesia manda gli elefanti per rimuovere le macerie dopo le inondazioni

ROMA, 09 DIC - L'Indonesia ha inviato elefanti di Sumatra per contribuire a ripristinare l'accesso e rimuovere i detriti nelle aree devastate da gravi inondazioni e frane che hanno causato oltre 1.200 morti o dispersi. Lo hanno dichiarato le autorità del paese asiatico. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu. L'Agenzia per la conservazione delle risorse naturali (Bksda) ha inviato quattro elefanti addestrati per rimuovere alberi caduti in alcune zone della provincia di Aceh, sulla punta nord-occidentale dell'isola di Sumatra, dove le inondazioni hanno distrutto strade e bloccato macchinari pesanti, ha riferito Kompas Tv. L'emittente ha affermato che gli elefanti sono stati impiegati in aree dove "i macchinari pesanti non potevano arrivare". Gravi inondazioni e frane in tutta l'Indonesia hanno causato oltre 1.200 morti o dispersi, secondo l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Più di 3,2 milioni di persone sono state colpite, mentre oltre 1 milione di sfollati sono stati trasferiti in aree più sicure nelle province di Sumatra Settentrionale, Sumatra Occidentale e Aceh.