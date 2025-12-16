L'India propone al Messico un accordo commerciale preferenziale

CITTÀ DEL MESSICO, 16 DIC - L'India corre ai ripari per proteggere le proprie esportazioni in Nord America avanzando una proposta strategica al governo messicano: negoziare rapidamente un accordo commerciale preferenziale. Lo ha affermato il segretario al Commercio del Paese asiatico Rajesh Agrawal, che ha assicurato che sono in corso discussioni tecniche dopo un incontro online con il sottosegretario al Commercio Estero del Messico, Luis Rosendo Gutiérrez. La mossa di Nuova Delhi arriva in risposta alla recente decisione del governo della presidente Sheinbaum di imporre, a partire dal 1 gennaio 2026, dazi fino al 50% su oltre 1.400 prodotti importati da Paesi privi di trattati di libero scambio, tra cui figurano giganti asiatici come la Cina e, appunto, l'India. La scelta di un accordo preferenziale (Pta) anziché di un trattato di libero scambio completo non è casuale: il governo indiano punta alla velocità. Un Pta, infatti, richiede tempi di negoziazione drasticamente inferiori e permetterebbe di "schermare" in tempi brevi settori chiave come l'automobilistico, il tessile e la componentistica, che rischiano di subire un duro colpo dalle nuove barriere tariffarie. Dietro la stretta protezionistica di Città del Messico si cela, secondo alcune versioni, la pressione degli Stati Uniti, che mirano a bloccare le triangolazioni commerciali (soprattutto cinesi) attraverso il confine sud. Per l'India, tuttavia, il Messico non è solo un mercato da cinque miliardi di dollari, ma una porta d'accesso cruciale per l'intera regione nordamericana. I colloqui tecnici sono già stati avviati: l'obiettivo è trasformare una minaccia in un'opportunità rafforzata prima che i dazi entrino in vigore.