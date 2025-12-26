L'imprenditore in elicottero su piste da sci, 'non ho creato pericoli'

Interviene pubblicamente l'imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, dopo le polemiche seguite all'atterraggio del suo elicottero nel comprensorio del Maniva Ski, avvenuto lo scorso sabato 13 dicembre in territorio di Bagolino. Con una dichiarazione affidata ai social, Oliva ha voluto fornire - spiega - una "precisa e completa ricostruzione dei fatti" in risposta ai numerosi articoli di stampa, servizi televisivi e contenuti diffusi online. Secondo quanto affermato dall'imprenditore, l'atterraggio sarebbe avvenuto "in un'area privata, esterna alle piste", precisando che il mezzo "non è stato parcheggiato su alcuna zona da sci né su aree destinate al transito degli sciatori" e che l'operazione "non ha messo a repentaglio l'incolumità di alcuno". Oliva smentisce inoltre in modo categorico alcune ricostruzioni circolate sui media e sui social, in particolare l'attribuzione della frase "pago le multe e faccio quello che mi pare", definita "mai pronunciata" e ritenuta "falsa, arbitraria e lesiva" della sua immagine personale. Ribadisco la mia massima considerazione per le normative vigenti e per le istituzioni competenti", scrive l'imprenditore, contestando una narrazione che avrebbe dipinto l'episodio come un atto di arroganza o di disprezzo delle regole. Una rappresentazione che, aggiunge, avrebbe alimentato anche "messaggi di minaccia personale" nei confronti suoi e della sua famiglia.