Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Limitati permessi ai docenti, chiuse scuole cristiane a Gerusalemme

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 14 GEN - "A Gerusalemme i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole cristiane non sono potuti tornare a scuola per iniziare il secondo semestre dell'anno scolastico in corso. Il motivo che ha causato la chiusura delle scuole è un rinnovo limitato dei permessi agli insegnanti della Cisgiordania che lavorano nelle scuole di Gerusalemme". Lo denuncia il direttore delle Scuole di Terra Santa padre Ibrahim Faltas, spiegando che alcuni docenti non hanno il permesso, altri solo per alcuni giorni. "E' la prima volta che accade e questa situazione limita il diritto all'istruzione per migliaia di studenti e la possibilità di lavorare a centinaia di insegnanti e di dipendenti scolastici". L'ingresso a Gerusalemme e la possibilità di lavorare nelle scuole cristiane "è praticamente vietato a chi ha titoli di studio palestinesi e a chi non ha documenti d'identità di Gerusalemme", riferisce il direttore delle scuole di Terra Santa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario