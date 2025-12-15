L'imam di Torino torna libero, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta

CALTANISSETTA, 15 DIC - Ha lasciato da poco il Cpr di Caltanissetta l'imam Mohamed Shahin in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta.