Liguria: sondaggio Tecnè/Primocanale, in testa Orlando +rpt+

GENOVA, 17 SET - Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Liguria sarebbe avanti rispetto a Marco Bucci (candidato del centrodestra) di sei punti percentuali. Così il sondaggio dell'emittente televisiva genovese Primocanale realizzato da Tecnè tra il 12 e il 14 settembre tramite telefono e web. Le interviste complete sono state 998 su 6.726 contatti. Il margine d'errore è +/- 3,1%. Astensione e incerti sono al 48%. Sul 52% delle persone che dichiarano che voteranno Andrea Orlando è dato al 53%, Marco Bucci al 47%. Ma le elezioni non saranno un testa a testa. In campo c'è anche Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) che toglie tre punti al candidato Orlando facendolo scendere al 50% e facendo restare ferma invece la percentuale di Bucci al 47%. E' da qui pertanto che si parte in una campagna elettorale che si giocherà quindi sul filo di lana.