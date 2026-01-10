Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lieve malore per Fuksas, in ospedale per accertamenti a Firenze

AA

FIRENZE, 10 GEN - Lieve malore per Massimiliano Fuksas ieri a Firenze: l'architetto e designer romano è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove si trova tuttora nel reparto di medicina per fare una serie di accertamenti. Da quanto appreso le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Proprio ieri Fuksas ha computo 82 anni. Fuksas ieri è stato ospite al Nuovo Teatro Nazionale per presentare il suo ultimo libro "E' stato un caso" insieme all'architetto Marco Casamonti. Ha poi avuto un lieve malore nel ristorante dove insieme ad altre persone era andato a cena dopo. E' stato così soccorso e portato in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario