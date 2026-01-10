Lieve malore per Fuksas, in ospedale per accertamenti a Firenze

FIRENZE, 10 GEN - Lieve malore per Massimiliano Fuksas ieri a Firenze: l'architetto e designer romano è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove si trova tuttora nel reparto di medicina per fare una serie di accertamenti. Da quanto appreso le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Proprio ieri Fuksas ha computo 82 anni. Fuksas ieri è stato ospite al Nuovo Teatro Nazionale per presentare il suo ultimo libro "E' stato un caso" insieme all'architetto Marco Casamonti. Ha poi avuto un lieve malore nel ristorante dove insieme ad altre persone era andato a cena dopo. E' stato così soccorso e portato in ospedale.