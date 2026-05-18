TEL AVIV, 18 MAG - Soldati dell'Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro.
L'Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla dirette verso Gaza
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