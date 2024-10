Librerie fisiche, le più amate dai lettori italiani

(di Mauretta Capuano) ROMA, 25 OTT - Le librerie fisiche sono le più amate dai lettori italiani: l'8% le predilige come luogo d'acquisto esclusivo contro il 4% che acquista solo online. Sono l'88% quelli che scelgono di acquistare libri sia nei negozi fisici che online rispetto al 76% di altri 18 Paesi presi in considerazione da una ricerca di Eibf, l'associazione internazionale delle librerie, di cui Ali-Confcommercio è socia per l'Italia. L'indagine sugli stili di acquisto dei lettori è stata condotta negli ultimi 12 mesi in Australia, Bulgaria, Canada, Finlanda, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Gli italiani scelgono le librerie fisiche perché in esse trovano quell'atmosfera data dal luogo e da chi vi lavora (46%). All'ultimo posto prezzi e promozioni (27%). "Questa indagine, la prima realizzata nel nostro settore con un panel di 19 Paesi, - dichiara Paolo Ambrosini, presidente di Ali-Confcommercio - ci offre molti spunti di analisi e riflessione. Emerge, in particolare, che le nostre librerie sono dei luoghi in cui gli italiani trovano non solo i libri, ma anche e soprattutto competenza e atmosfera". "Lavorare come associazione in modo da dare alle nostre imprese strumenti per investire nel rinnovo dei locali e nella formazione dei propri collaboratori è per noi centrale: per questo stiamo chiedendo alle istituzioni che venga aperto un fondo di rotazione nazionale per l'apertura e il rinnovo delle librerie, mentre a livello europeo abbiamo proposto la creazione di una scuola librai comune per la formazione continua" sottolinea Ambrosini. Dalla ricerca di Eibf emerge anche che gli italiani intervistati sono appassionati lettori: il 94% ha letto un libro negli ultimi 12 mesi e l'86% ne ha acquistato uno. Dati al di sopra della media degli altri 19 paesi intervistati. I libri cartacei sono il formato preferito in assoluto in tutti i Paesi (86%), ma ancora di più in Italia (89%). Gli e-book sono stati acquistati dal 35% degli intervistati, un numero più alto della media del campione (28%), in particolare dai 18 ai 34 anni (47%). La probabilità di acquistare un libro come regalo riguarda il 92% degli intervistati italiani rispetto alla media di tutti gli intervistati (80%). In tutti i 19 Paesi presi in considerazione il mercato è dominato dalla narrativa (59%), ma anche altri generi come le biografie e la letteratura classica sono apprezzate dagli italiani intervistati. "Essere parte e sostenere Eibf ci permette di aprire lo sguardo e l'orizzonte oltre le mura domestiche e avviare anche una strategia della rappresentanza che sappia anticipare processi già in atto in altre parti del mondo" afferma il presidente di Ali-Confcommercio.