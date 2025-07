Libia, consigliere di Trump incontra presidente della Camera

TUNISI, 25 LUG - Il consigliere del presidente statunitense per gli Affari dell'Africa e del Medio Oriente, Massad Boulos, ha incontrato a Bengasi il presidente della Camera dei Rappresentanti libica, Aguila Saleh: lo ha reso noto su Facebook del Parlamento della Cirenaica. Saleh ha ricevuto Boulos accompagnato dal direttore generale del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, Qasim Haftar, e dal capo di stato maggiore delle forze di terra, Saddam Haftar. Le parti, secondo il Parlamento, hanno discusso degli ultimi sviluppi a livello locale e regionale, nonché i modi per migliorare la cooperazione bilaterale. Saleh ha sottolineato a Boulos che la Camera dei Rappresentanti è l'unico organo eletto dal popolo libico, e che ha adempiuto al suo ruolo emanando leggi elettorali in conformità con quelle approvate dal Comitato 6+6 formato da Camera dei Rappresentanti e Consiglio di Stato. "Ho avuto un buon incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh, l'ingegnere Belqasim Haftar e il tenente generale Saddam Haftar - ha scritto Boulos su X -. Abbiamo avuto uno scambio di opinioni sugli sforzi di sviluppo economico in Libia e sui modi per rafforzare le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Libia. Abbiamo anche discusso dell'importanza di far avanzare il processo politico e di finalizzare un bilancio unificato".