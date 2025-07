Libia: consigliere di Trump Boulos dal premier Dbeibah

TUNISI, 23 LUG - Il premier del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibah, ha ricevuto a Tripoli il consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump per Africa, mondo arabo e Medio Oriente, Massad Boulos. Lo rivela l'ufficio stampa del governo di Tripoli citato dall'agenzia di stampa Lana, precisando che l'incontro si è concentrato sul rafforzamento della cooperazione bilaterale e sull'esplorazione delle prospettive di un partenariato strategico tra i due Paesi. In particolare i colloqui si sono concentrati su diversi settori chiave, tra cui energia, risorse minerarie, infrastrutture, sanità e telecomunicazioni. Dbeibah ha espresso l'impegno del suo governo a costruire solide partnership economiche con gli Stati Uniti, incoraggiando la partecipazione delle principali aziende americane a progetti di sviluppo e investimento in Libia. Dbeibah ha presentato una visione dettagliata delle opportunità economiche, stimate in circa 70 miliardi di dollari, un portafoglio che include progetti pronti per il lancio nei settori dell'energia, dell'estrazione mineraria, dell'elettricità, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, con l'obiettivo di facilitare l'accesso strutturato e diretto degli investimenti americani al mercato libico. L'incontro ha anche offerto l'opportunità di fare il punto della situazione nel settore petrolifero, in particolare sulle opportunità offerte dalle nuove zone di esplorazione terrestre e marittima. Sul piano internazionale, Dbeibah ha ribadito la posizione ferma della Libia di condanna dell'aggressione israeliana nella Striscia di Gaza, denunciando i crimini e l'assedio imposti al popolo palestinese e ha inoltre esortato l'immediata cessazione delle ostilità, la fine del blocco e la protezione dei civili. Dal canto suo,Boulos ha dichiarato il sostegno dell'amministrazione statunitense agli sforzi per la stabilizzazione della Libia, sottolineando l'importanza di continuare il coordinamento e di ampliare i settori di cooperazione tra i due paesi, per il bene delle loro popolazioni e della sicurezza e dello sviluppo regionale. Prima del suo viaggio a Tripoli, il consigliere americano si è recato a Tunisi, dove è stato ricevuto ieri dal presidente Kaïs Saïed e dal ministro degli Esteri Mohamed Ali Nafti. I colloqui si sono concentrati sulle relazioni tunisino-americane e sugli sviluppi regionali, in particolare sulla situazione in Libia e Palestina. (ANSA)