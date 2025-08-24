Giornale di Brescia
Libia, almeno 12 morti in scontri armati a Tripoli

epa12129477 Libyans protest to demand the resignation of the national unity government in Tripoli, Libya, 23 May 2025. EPA/STRINGER
ROMA, 24 AGO - Almeno 12 persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in scontri armati scoppiati oggi a ovest della capitale libica, ha riferito il canale televisivo Al Hadath. Secondo l'emittente, gli scontri alla periferia di Tripoli sono iniziati dopo un tentativo da parte di un gruppo armato sconosciuto di assassinare il comandante della 55/a brigata Muammar al-Dawi, fedele al Governo di Unità Nazionale della Libia. Secondo l'emittente, al-Dawi è rimasto illeso. La 55a brigata opera nella periferia occidentale di Tripoli e nella città di Az Zawiyat, situata a 40 km dalla capitale. Il suo comandante è uno dei leader militari più influenti della Libia occidentale. Nessuno dei gruppi armati ha ancora rivendicato la responsabilità del tentato assassinio di al-Dawi. A fine luglio, il leader di un altro forte gruppo occidentale, Ramzi al-Lafaa, è stato ucciso in scontri a Tripoli. Secondo Al Hadath, al-Dawi è stato ritenuto responsabile del suo omicidio.

ROMA

