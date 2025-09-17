Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie

SEHNDE, 17 SET - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".