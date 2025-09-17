Liberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie
epa12384023 Christian B., a suspect in the case of British girl Maddie McCann (unseen), leaves by car after his release from a high-security prison in Sehnde, near Hanover, Germany, 17 September 2025. German prisoner Christian Brueckner, the main suspect in the Madeleine McCann case, is expected to be released no later than 17 September 2025 after serving a sentence for the rape of a 72-year-old woman in Portugal. EPA/FILIP SINGER
AA
SEHNDE, 17 SET - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove in questa fase per garantire un'incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all'Afp per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti