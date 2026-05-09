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Libano, 'tre bambini tra i 7 morti in raid di Israele su famiglie di sfollati'

ROMA, 09 MAG - Ci sono anche tre bambini, rispettivamente di sei mesi, due e 11 anni, tra i 7 uccisi nel raid israeliano contro un palazzo che ospitava tre famiglie sfollate a Saksakiye (Sidone). Lo scrivono i media libanesi citando il ministero della Salute, che precisa questo sia solo un bilancio preliminare. Almeno 15 i feriti.

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