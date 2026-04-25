Libano, 'salgono a 6 i morti negli attacchi israeliani al sud'

BEIRUT, 25 APR - É salito a sei morti il bilancio degli attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco prorogato questa settimana nella guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Ad aggiorare il bollettino è stato Il ministero della Salute libanese. "Due attacchi nemici israeliani, contro un camion e una motocicletta, nella città di Yohmor al-Shaqeef, nel distretto di Nabatieh, hanno ucciso quattro persone", si legge in una dichiarazione del ministero. Successivamente, è stato riferito che "un attacco aereo nemico israeliano sulla città di Safad al-Battikh, nel distretto di Bint Jbeil, ha provocato due morti e 17 feriti". L'esercito israeliano, da parte sua, ha affermato di aver "eliminato" tre membri di Hezbollah che guidavano "un veicolo carico di armi", oltre ad un altro a bordo di una motocicletta e altri due membri armati del gruppo in altre località. Ha inoltre affermato di aver identificato due missili lanciati dal Libano, denunciando "una palese violazione degli accordi di cessate il fuoco" da parte di Hezbollah, e di aver successivamente intercettato un altro "bersaglio aereo sospetto". Hezbollah, dal canto suo, ha dichiarato di aver preso di mira un veicolo dell'esercito israeliano nel sud del Libano per rappresaglia all'attacco contro Yohmor al-Shaqeef.