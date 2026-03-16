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Libano, 'oltre un milione di sfollati'

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BEIRUT, 16 MAR - Le autorità libanesi hanno annunciato oggi che oltre un milione di persone si sono registrate come sfollate dall'inizio della guerra, il 2 marzo scorso, tra Israele e Hezbollah. Un comunicato afferma che il numero di sfollati che si sono registrati su un sito web affiliato al ministero degli Affari Sociali ha raggiunto quota 1.049.328, di cui 132.742 ospitati in oltre 600 rifugi collettivi.

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