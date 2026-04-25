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Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'

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BEIRUT, 25 APR - I media statali libanesi hanno riportato in serata una serie di nuovi attacchi israeliani in almeno quattro diverse località nel sud del Paese, dopo che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu aveva ordinato al suo esercito di attaccare Hezbollah a seguito di presunte violazioni del cessate il fuoco. L'agenzia di stampa statale National News Agency ha riportato due attacchi in rapida successione in una città del distretto di Bint Jbeil, un altro in una città del distretto di Tiro e attacchi in altre due città del distretto di Nabatieh. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) - citato da Ynet -, ha reso noto che l'esercito ha attaccato strutture militari di Hezbollah in tutto il Libano meridionale.

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