Libano, il bilancio delle vittime della guerra è oltre 1000

BEIRUT, 19 MAR - Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato oggi che gli attacchi israeliani hanno ucciso 1.001 persone nel Paese dall'inizio - il 2 marzo - della guerra tra Israele e Hezbollah, facendo salire il bilancio di 968 vittime rispetto al giorno precedente. Il nuovo comunicato del Ministero precisa che tra le vittime figurano 79 donne, 118 bambini e 40 operatori sanitari, mentre altre 2.584 persone sono rimaste ferite.