Libano, 'almeno 10 morti in un raid israeliano nel sud'

BEIRUT, 19 MAG - Un attacco israeliano nel sud del Libano, avvenuto oggi, ha causato la morte di almeno 10 persone, tra cui tre donne e tre bambini, secondo quanto riferito dal ministero della Salute, nonostante il cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hezbollah. "Un attacco aereo israeliano sulla città di Deir Qanun al-Nahr, nel distretto di Tiro, ha provocato un bilancio iniziale di 10 martiri, tra cui tre bambini e tre donne, oltre a tre feriti, tra cui un bambino", ha dichiarato il ministero in un comunicato, definendolo un "massacro".