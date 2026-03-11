Libano, '634 morti e oltre 800mila sfollati per la guerra Israele-Hezbollah'

BEIRUT, 11 MAR - Il Libano ha annunciato oggi che il bilancio delle vittime in 10 giorni di combattimenti tra Israele e Hezbollah durante la guerra in Medio Oriente ha raggiunto quota 634, mentre oltre 800.000 persone sono state registrate come sfollate. Ad aggiornare il numero è stato il ministro della Salute Rakan Nassereddine che nel corso di una conferenza stampa ha aggiunto che il bilancio delle vittime include 91 bambini, mentre oltre 1.500 persone sono rimaste ferite. Il ministro degli Affari Sociali Haneen Sayed ha poi affermato che il numero di sfollati che hanno registrato i loro nomi su un sito web affiliato al ministero ha raggiunto circa 816.000, di cui circa 126.000 alloggiati in rifugi collettivi.