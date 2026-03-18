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Libano, 6 morti e 24 feriti negli ultimi raid aerei israeliani su Beirut

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BEIRUT, 18 MAR - Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che due raid israeliani sul centro di Beirut avvenuti nelle prime ore di oggi hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare. "Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna", si legge nella dichiarazione del dicastero. Israele ha colpito senza preavviso un quartiere centrale di Beirut nelle prime ore di oggi: lo affermano i media locali, specificando che i bombardamenti hanno interessato anche i sobborghi meridionali della capitale libanese. Un raid aereo avrebbe colpito in particolare il quartiere centrale di Zoukak el-Blat, dove la scorsa settimana l'esercito israeliano aveva attaccato una filiale della società finanziaria Al-Qard Al-Hassan legata al movimento filoiraniano Hezbollah.

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