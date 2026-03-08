Libano, 4 morti e 10 feriti in un raid israeliano su un hotel del centro di Beirut

BEIRUT, 08 MAR - Un attacco aereo israeliano su un hotel nel centro di Beirut ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite 10, ha dichiarato oggi il Ministero della Salute libanese. Israele ha affermato di aver preso di mira i comandanti delle Guardie rivoluzionarie iraniane a Beirut. L'attacco ha colpito il Ramada Hotel nel quartiere di Raouché, una zona turistica sul lungomare finora risparmiata dagli attacchi israeliani contro il movimento sciita filoiraniano Hezbollah. "Il regime terroristico iraniano opera sistematicamente all'interno della popolazione civile in Iran e Libano sfruttando cinicamente i civili come scudi umani", ha accusato l'esercito israeliano.