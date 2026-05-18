Liardo, la catena logistica dei porti non deve interrompersi

TRIESTE, 18 MAG - "Stiamo vivendo un periodo delicatissimo, quindi sicuramente dobbiamo essere pronti a mantenere il livello di efficienza dei porti perché la catena logistica non deve in alcun modo interrompersi. Ovviamente, non tutto dipende dagli aspetti interni, ci sono anche aspetti esterni che possono appunto inficiare questo tipo di efficienza, ma noi siamo sicuramente pronti a dare le risposte che la cittadinanza e l'Italia ci chiedono". Lo ha detto Sergio Liardo, comandante di tutte le Capitanerie di porto d'Italia, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla situazione geopolitica mondiale. Liardo è intervenuto a margine della cerimonia della cittadinanza onoraria di Trieste al Comandante della Capitaneria di Trieste, Luciano Del Prete.