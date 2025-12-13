L'hotel al posto di un ex cinema, protesta a Firenze

FIRENZE, 13 DIC - "Siamo di fronte all'ennesima speculazione nel centro storico, dove invece vanno riportati i residenti". É quanto denunciano i membri del Comitato 'Salviamo Firenze' che questa mattina sono scesi in piazza assieme a diversi cittadini davanti all'ex cinema Eolo, nel quartiere di San Frediano, per denunciare l'intento di trasformare la struttura in un hotel di lusso con 35 camere e Spa sul tetto. "Questa è una vicenda eclatante - ha spiegato Massimo Torelli, uno dei membri del Comitato - Su questo spazio dovevano già iniziare a lavorare a settembre ma grazie alla mobilitazione dei cittadini è venuta alla luce la vicenda. In centro e in tutta la città vanno riportate le abitazioni e i residenti". "Nessuno ne sapeva niente e solo la denuncia dei residenti ad ottobre - aggiunge Francesco Torrigiani - ha permesso al momento di bloccare i lavori". In una nota, l Comitato parla di "situazione grave" e chiede all'amministrazione comunale chi ha autorizzato i lavori e perché non è stata avvertita la cittadinanza. "Come è possibile che la municipale non si sia accorta di un cantiere abusivo in una strada così trafficata? L'attuale amministrazione ha ripetutamente dichiarato che una delle sue priorità è riportare la residenza in centro e dunque - conclude il Comitato - all'ex cinema Eolo, d'intesa con il privato, vanno fatte le abitazioni".