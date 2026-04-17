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L'ex vicegovernatore dem della Virginia uccide la moglie e si suicida

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NEW YORK, 16 APR - L'ex vicegovernatore dem della Virginia, Justin Fairfax, uccide la moglie e si toglie la vita. Ex star nascente del partito democratico Usa la cui carriera è naufraga in seguito ad accuse di molestie sessuali che ha sempre negato con forza, Fairfax era alle prese con un divorzio difficile e nelle settimane precedenti al suo gesto folle gli era stato ordinato di abbandonare la casa di famiglia e perdere la custodia dei suoi due figli. Fairfax ha colpito la moglie con diversi colpi di arma da fuoco prima di uccidersi. A dare l'allarme è stato uno dei suoi figli.

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