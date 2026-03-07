L'ex rapper Balen supera l'ex premier nepalese nello stesso seggio elettorale

KATHMANDU, 07 MAR - L'ex rapper Balendra Shah, 35 anni, meglio noto come Balen, ha superato nella stessa circoscrizione elettorale l'ex primo ministro marxista nepalese Sharma Oli, 74 anni, nelle elezioni parlamentari. Stando ai calcoli dell'Afp, con l'85% dei voti scrutinati nella circoscrizione del distretto orientale di Jhapa, Shah ha superato la soglia per aggiudicarsi il seggio con 59.500 voti contro i 16.350 di Oli, costretto a dimettersi da premier durante le proteste dello scorso settembre guidate dai giovani della generazione Z e nelle quali sono morte almeno 77 persone. Sabato pomeriggio, a quasi due giorni dalla chiusura delle urne, i seggi determinati col maggioritario sono 59: il partito Rsp di Shah ne ha ottenuti 48, il Nepali Congress sette e il partito marxista di Oli due. L'ex comandante della guerriglia maoista Pushpa Kamal Dahal ha un seggio per il suo partito. L'Rsp di Shah è al momento in vantaggio in 71 dei restanti 106 collegi elettorali uninominali in cui si scrutinano ancora i voti. Dei 275 seggi elettorali in palio, 165 sono scelti in seggi uninominali col sistema maggioritario, mentre altri 110 sono scelti tramite un sistema proporzionale basato sulle liste di partito. L'Rsp avrebbe "più della metà dei voti finora conteggiati" nel sistema proporzionale. Il portavoce della commissione elettorale Narayan Prasad Bhattarai ha detto all'Afp che i risultati delle elezioni col sistema maggioritario dovrebbero essere pronti entro lunedì, ma che per conoscere i risultati completi ci vorrà più tempo.